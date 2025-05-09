Motosiklet Kazası Anı Güvenlik Kamerasında

Motosikletli gençler ölümle burun buruna geldi, o anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 genç yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza, Manavgat'a bağlı Çolaklı Mahallesi 2013 Sokak ile Üç Tepeler Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Azat Ö.'nün kullandığı 07 BJJ 884 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken, cami bahçesinden dikkatsizce yola çıktığı tespit edilen Ahmet G.'nin idaresindeki 07 AJD 475 plakalı Mercedes marka ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, önce park halinde bulunan Toyota marka otomobile çarptı, ardından yaklaşık 30 metre ileriye fırlayarak park halindeki Tofaş marka otomobilin altına girdi. Kazada motosiklette bulunan sürücü Azat Ö. ile arkasında yolcu olarak bulunan Barış B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.