Motosiklet Kazası: Genç Adamın Vasiyeti Yerine Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Motosiklet Kazası: Genç Adamın Vasiyeti Yerine Getirildi

03.08.2025 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Sergen Gülpınar'ın vasiyetiyle son yolculuğu yapıldı.

ANTALYA (İHA) – Antalya'da tutkunu olduğu motosikletin önünü kaldırdığı sırada önündeki motosiklete temas edip kontrolü kaybeden 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Henüz 1,5 yıllık evli olan motosikletlinin, "Ben bu motor üzerinde ölürsem, herkes cenaze aracımın arkasında bana eşlik etsin" vasiyetini arkadaşları yerine getirdi. Onlarca motosikletli cenaze aracının arkasında konvoy oluştururken, acılı eş de konvoydan el sallayarak kocasına veda etti. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan genç kadının, "Nur içinde yat kurban olduğum. Benim yarim, beni de gömün. Yavaş koyun, canı acımasın" feryatları ise yürekleri yaktı.

Kaza, geçtiğimiz cuma gecesi saat 01.00 sıralarında Kepez ilçesi Batı Çevre Yolu'nda yaşandı. Saç tasarımcısı olan Sergen Gülpınar (30), motorcu arkadaş grubuyla bir araya gelip yemek yedikten sonra, 10 ANA 519 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Seyir halinde iken motosikletinin önünü kaldırarak ilerleyen Gülpınar, önünde ilerlemekte olan motosiklete temas ederek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikleti ile yerde sürüklenen Sergen Gülpınar bariyerlere çarptı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada Gülpınar olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Gülpınar'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı kaydedildi

Gülpınar'ın hayatını kaybettiği kaza anı ise o sırada grup içerisinde bulunan bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde Sergen Gülpınar'ın sürüş sırasında motosikletinin önünü kaldırarak ilerlemeye devam ettiği, bir süre sonrada önünde seyir halindeki motosiklete temas etmesi sonucu sürüklenerek bariyerlere çarptığı görüldü. Geçtiğimiz yıl evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Sergen Gülpınar'ın ölümü ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Sergen Gülpınar'ın cenazesi eşi ve yakınları tarafından teslim alındı.

Vasiyeti gerçek oldu

Genç motosikletlinin geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği eşi Dilara Gülpınar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle mi olacaktık biz sevdiğim" sözleriyle yürek burktu. Arkadaş çevresi ise "Mekanın cennet olsun, seni unutmayacağız" mesajlarıyla genç adamı andı. Öte yandan Sergen Gülpınar'ın "Ben bu motor üzerinde ölürsem küçük, büyük ne kadar motor var ise, tanıyıp tanımayan herkes cenaze aracımın arkasında bana eşlik etsin" vasiyeti olduğu öğrenildi. Motosiklet tutkunu gencin vasiyeti Adli Tıp Kurum çıkışında arkadaşları tarafından yerine getirildi. Gülpınar'ı taşıyan cenaze aracının arkasından onlarca motosikletli konvoy halinde ilerleyerek talihsiz gencin vasiyetini yerine getirerek son yolculuğuna uğurladı. Cenaze aracının yanında araçla ilerleyen eşi Dilara Gülpınar, genç yaşta kaybettiği hayat arkadaşına el sallayarak veda etti.

"Bir tane de oğlumuz olacak"

Kurşunlu Mezarlığı'na götürülen cenazede genç eşinin tabut başındaki feryadı yürek burktu. Gözyaşları içinde eşinin tabutuna sarılan Dilara Gülpınar, "Oy benim sevdiğim, nasıl yalnız bıraktın beni. Daha kokuna doyamadım. Sana söz, ne yüzüklerimi çıkartacağım, ne eşyalarını bırakacağım. Bir Allah'ın kuluna kafamı kaldırıp bakmayacağım. Kocaaslan geldim, Gülpınar gideceğim. Sana söz veriyorum. Bak bir tane de oğlumuz olacak. Nur içinde yat kurban olduğum. Nasıl sığdın bunun içine, nasıl koydular bunun içine" diyerek ağıt yaktı.

"Yavaş koyun, canı acımasın"

Defin sırasında da tabutun başına kapanarak "Benim yarim, beni de gömün. Yavaş koyun, canı acımasın" diyen genç kadın, eşinin mezarına ilk toprağın atıldığı anlarda eğilerek toprağa dokundu. Yüzünü toprağa yaklaştıran ve gözyaşlarıyla eşine veda eden Gülpınar, yakınlarının desteğiyle mezarın başından güçlükle ayrılabildi. Cenazeye katılan yakınları ve arkadaşları da tabut başında 'nasıl sığdın buna' diyerek gözyaşı döktü.

Sergen Gülpınar, dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Gülpınar, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Kazası: Genç Adamın Vasiyeti Yerine Getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Eyüpsultan’da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var Eyüpsultan'da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
Galatasaray’ın Morata kararı İtalyanları delirtti Galatasaray'ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir

10:23
Meteoroloji’den 30 şehre sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 30 şehre sağanak uyarısı
10:08
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum’da intihara kalkıştı
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da intihara kalkıştı
09:32
Erzurum’a noter bulunamıyor Bakanlık yeniden ilana çıktı
Erzurum'a noter bulunamıyor! Bakanlık yeniden ilana çıktı
08:18
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali’ni vurdu Ukrayna’dan misilleme gecikmedi
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Ukrayna'dan misilleme gecikmedi
09:25
Galatasaray’dan Süper Lig’i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
09:24
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
09:22
Ezgi Mola’nın eski eşi kanlar içinde kaldı Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
Ezgi Mola'nın eski eşi kanlar içinde kaldı! Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
09:19
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
09:06
Ayşe Tokyaz’ın ikizinden yürek dağlayan sözler
Ayşe Tokyaz'ın ikizinden yürek dağlayan sözler
08:58
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
08:52
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
08:47
Borsa mı altın mı dolar mı Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
08:45
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir
08:25
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 11:07:38. #7.11#
SON DAKİKA: Motosiklet Kazası: Genç Adamın Vasiyeti Yerine Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.