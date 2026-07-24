Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
24.07.2026 10:40
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Antalya'da motosiklet sürücüsü, otomobile çarpmamak için manevra yaparken devrildi ve yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tali yoldan çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü devrilerek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Gizem Ö. idaresindeki 07 ALN 497 plakalı motosiklet, Çetin Emeç Caddesi'ne çıkan Elvan E. yönetimindeki 16 ARC 497 plakalı otomobile çarpmamak için sürücüsünün yaptığı ani manevra sırasında devrilerek sürüklendi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Gizem Ö., olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

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