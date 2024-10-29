Bir anlık dikkatsizlik ölümle burun buruna getirdi
HATAY - Hatay'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza; İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesinde yaşandı. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosiklet sürücünün çarpmasıyla ölümden döndü. O anlarsa çevredeki güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla çevredeki hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Motosiklet Kazası: Kadın Ölümden Döndü - Son Dakika
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