Motosiklet Kazası: Yaya Ağır Yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde trafiğe kapalı yolda motosiklet kullanan sürücü, köpeklerin peşine düşmesi sonucu yayaya çarptı. Kazada yaya, ağır yaralanırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi üzerinde 23 Mart tarihi gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Akdeniz'in kullandığı 52 AFY 986 plakalı motosiklet trafiğe kapalı caddeye girdi. Bir süre caddede ilerleyen motosiklet, köpeklerin kovalamasının ardından yolda yürüyen yayaların üzerine gitti. Bu esnada caddede yürüyen Ercan Uzunlar'a (61) çarptı. Uzunlar ve motosiklet sürücüsü caddede savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaya Ercan Uzunlar ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü de yaralandı. Uzunlar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne, Enes Akdeniz ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada motosiklet sürücüsünün 'trafik kuralını ihlal ettiği' kanaatine varıldı.

Ağır yaralı olan Ercan Uzunlar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. - ORDU