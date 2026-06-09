Motosiklet Kazasında 17 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi Umut Güner, hayatını kaybetti.

Kaza, Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi Üniversite Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Umut Güner(17), 41 BBS 965 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN