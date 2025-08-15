Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
15.08.2025 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet kazasında 20 yaşındaki Rıza Çırpıcı yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan trafik kazasında 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Karadayı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Çırpıcı'nın (20) kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan Çırpıcı için çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı genci ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıza Çırpıcı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, antalya, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı
Beşiktaş transferi bitirdi Taylan Bulut İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor
Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem’den acı haber Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem'den acı haber
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu
Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü
Erkek arkadaşından kaçarken yakalandı, kendini köprüden atmak istedi Erkek arkadaşından kaçarken yakalandı, kendini köprüden atmak istedi
3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı 3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı
Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı: Zaman daralıyor Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Zaman daralıyor

20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
19:48
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 20:56:34. #7.12#
SON DAKİKA: Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.