Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Adana'da kontrolünden çıkıp devrilen motosikletteki genç hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 PM 422 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklette bulunan Mahmut Sevin (19) yola, Ömer Faruk Nas (20) ise refüje savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolden Nas'ın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Sevin, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA