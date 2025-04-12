Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Demre ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Gökyazı Mahallesi Alakent Caddesi'nde gece saatlerinde Emirhan Önen'in (17) kullandığı motosiklet seyir halindeyken elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Demre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden gencin Beymelek Demre Belediyespor U17 oyuncusu ve Antalya Demokrat Parti Demre İlçe Başkanı Recep Önen'in oğlu olduğu öğrenildi.

Beymelek Demre Belediyespor, sosyal medyadan yayımladığı vefat ve baş sağlığı mesajında, "U17 Takımımızda oynayan futbolcumuz Emirhan Önen Kulübümüzü ve camiamızı derin yasa boğan elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Genç yaşta aramızdan ayrılan futbolcumuza Allah'tan rahmet, acısını derinden paylaştığımız evladımızın kederli ailesine, sevdiklerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerin yer verildi. - ANTALYA