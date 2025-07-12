Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
12.07.2025 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Onur Ceylan yaşamını yitirdi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ilgaz ilçesi Kazancı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ceylan (27) idaresindeki 06 FCS 094 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Onur Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ceylan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Yaşam, Ilgaz, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi’nden çıkarılıp Konferans Ligi’ne gönderildi Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılıp Konferans Ligi'ne gönderildi
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl 4 ay hapis cezası
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan isteği deprem etkisi yarattı Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan isteği deprem etkisi yarattı
Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı için Fenerbahçe cevabı
Ve mutlu son Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını Bir mahalle tahliye edildi Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı

17:12
Trump’tan AB ve Meksika’ya yüzde 30 tarife kararı
Trump'tan AB ve Meksika'ya yüzde 30 tarife kararı
15:17
Erdoğan’ın “Birlikte yürüyeceğiz“ sözlerine DEM Parti’den ilk yanıt Buldan açıklık getirdi
Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi
14:05
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu
14:05
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
Kartalkaya davasında evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu
21:51
Anında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
Anında soruşturma başlatıldı! CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
21:20
Suriye’deki orman yangını Hatay’ın Yayladağı ilçesine sıçradı
Suriye'deki orman yangını Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı
20:59
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş Silahı ilk bırakan PKK’lı Bese Hozat’la ilgili çarpıcı detay
Yıllar önce de yeni dönemi o duyurmuş! Silahı ilk bırakan PKK'lı Bese Hozat'la ilgili çarpıcı detay
20:54
Barzani: Uygun koşulların olması durumunda Öcalan’ı ziyaret edebilirim
Barzani: Uygun koşulların olması durumunda Öcalan'ı ziyaret edebilirim
20:43
Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban, Çanakkale’de çıkan yangına müdahale etti
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına müdahale etti
20:31
Dimitrios Goutas yeniden Süper Lig’e döndü
Dimitrios Goutas yeniden Süper Lig'e döndü
20:24
Ordu’da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ordu'da denize giren 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20:19
Tekirdağ’da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
Tekirdağ'da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor
19:54
Aslan saldırısında yaralanan çiftçi Süleyman Kır: Aslana hakkımı helal ederim, bir suçu yok
Aslan saldırısında yaralanan çiftçi Süleyman Kır: Aslana hakkımı helal ederim, bir suçu yok
19:51
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 18:35:10. #7.11#
SON DAKİKA: Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.