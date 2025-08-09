Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Adam 95 Gün Süren Mücadelesini Kaybetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin taş duvara çarpması sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki sürücü Mehmet Kaya, 95 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Bor işletmesinde işçi olarak çalışan Mehmet Kaya (20) 4 Mayıs 2025 tarihinde motosikletiyle seyir halinde iken Hisarcık ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Belediye Parkı yanında direksiyon hakimiyetini kaybederek taş duvara çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kaya, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 95 gündür tedavi gören Kaya, hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi yarın memleketi Emet ilçesinde toprağa verilecek. - KÜTAHYA
