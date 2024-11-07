Motosiklet Kazasında Yaralı

Edirne'de direksiyon kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Selcan G., 22 ADG 047 plakalı motosikletle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savrularak yaralandı.
Çevrecilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
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