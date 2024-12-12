Motosiklet Park Halindeki Araca Çarptı: 2 Yaralı

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Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin park halinde otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Muhammed E. idaresindeki 02 MA 289 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde park halindeki 44 NF 032 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Muhammed E. ile motosiklette bulunan Ahmet N. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.