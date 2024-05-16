Motosiklet sürücüleri kural tanımayan motosikletlilerden rahatsız - Son Dakika
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Motosiklet sürücüleri kural tanımayan motosikletlilerden rahatsız

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik denetleme büro amirliği, 2024 yılının ilk 5 ayında motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde motosiklet sürücüleri kurallara uymayan sürücülerden rahatsızlığını dile getirerek denetimlerin sıkı bir şekilde devam etmesini talep etti. Abartı egzoz, kask denetimleri gerçekleştiren polis ekipleri 80 motosikleti trafikten men etti. Denetimlerde 130 kişiye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 189 sürücüye kask takmamaktan, 22 araca teknik değişiklikten abartı egzoz, 9 araca duman-gürültü çıkarmaktan, 102 sürücüye diğer maddelerden olmak üzere toplam 456 araca ceza işlem uygulanırken 80 motosiklet, motorlu bisiklet tipi araç trafikten men edildi.

16.05.2024 21:40
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Motosiklet sürücüleri kural tanımayan motosikletlilerden rahatsız

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde trafik denetleme büro amirliği 2024 yılının ilk 5 ayında motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde motosiklet sürücüleri kurallara uymayan sürücülerden rahatsızlığını dile getirerek denetimlerin sıkı bir şekilde devam etmesini talep etti.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede abartı egzoz ve kurallara uymayan sürücülere yönelik sıkı denetim gerçekleştirdi. Abartı egzoz, kask denetimleri gerçekleştiren polis ekipleri 80 motosikleti trafikten men etti.

Denetimlerde yılın ilk 5 ayında bin 508 motosiklet denetledi. Denetimlerde 130 kişiye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 189 sürücüye kask takmamaktan, 22 araca teknik değişiklikten abartı egzoz, 9 araca duman-gürültü çıkarmaktan,102 sürücüye diğer maddelerden olmak üzere toplam 456 araca ceza işlem uygulanırken 80 motosiklet, motorlu bisiklet tipi araç trafikten men edildi.

"Bir motosikleti herkes sürer ama herkes tedbirli olamaz"

Göç yolunda polis denetimlerinde kask, ehliyet ve motosikletin de eksik bulunmayan Yasin Kuzey trafik denetimlerinden memnun olduklarını kaydederek bir motosiklet sürücüsü olarak gece kendisinin de motosiklet sürücüleri tarafından rahatsız edildiğini ifade ederek, "Bu sistemden çok memnunuz. Motosiklette en önemli şey tedbir. Bir motosikleti herkes sürer ama tedbirli olamaz. Abartı egzoz bende sürdüm ama insanlar hoş şeyler söylemiyor" diye konuştu.

Trafik ekipleri halkın huzur ve güvenliği için çevreyi rahatsız eden motosiklet ve motorlu bisikletlerin yalnızca idari yaptırımla değil, 2024 yılı tutarlarına göre ehliyetsiz araç kullanımının 12 bin 977 TL, teknik değişiklik yapmanın 6 bin 439 TL, idari para cezası olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin, işletmelerin ve ailelerin de bizzat dahil olduğu duyarlılık ile trafik sorunun çözüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet sürücüleri kural tanımayan motosikletlilerden rahatsız - Son Dakika

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