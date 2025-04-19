Motosiklet Sürücüsü Kaza Geçirdi

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.