Tarsus'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Şehitishak Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.E.G.(21) yönetimindeki 33 N 6255 plakalı otomobil ile Merve Akbaş (36) idaresindeki 33 AUK 739 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Akbaş burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN