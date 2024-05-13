Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi! Kaza anı aksiyon kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi! Kaza anı aksiyon kamerasına yansıdı

Bodrum'da kontrolsüz şekilde şerit değiştiren otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, motosikletin kamerasına saniye saniye kaydedildi. Motosikletli, metrelerce savrularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

13.05.2024 19:38
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Kaza anı aksiyon kamerasına yansıdı... Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

MUĞLA - Bodrum'da kontrolsüz şekilde şerit değiştiren otomobile motosiklet çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken, kaza anı motosikletin kamerasındaki aksiyon kamerasına yansıdı.

Turgutreis- Bodrum karayolunda önündeki araçları sollayarak giden Baran M. idaresindeki motosiklet, Ortakent Cumhuriyet Caddesi'nde önünde seyreden minibüsü de solladı. Motosiklet, o esnada minibüsün sağından sol şeride kontrolsüz şekilde geçen otomobile arkadan çarptı.

Kazada devrilen motosikletten düşüp metrelerce savrulan Baran M. yaralandı. Ayağı kırılan motosikletli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, motosikletin arkasına takılı olan aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi! Kaza anı aksiyon kamerasına yansıdı - Son Dakika

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