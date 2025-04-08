Motosiklet Sürücüsü Tıra Çarptı, Kalp Masajıyla Hayata Döndü - Son Dakika
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Motosiklet Sürücüsü Tıra Çarptı, Kalp Masajıyla Hayata Döndü

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Antalya'da motosiklet tıra çarparak ağır yaralandı. Kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırıldı.

08.04.2025 12:49
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Tıra çarpıp kalbi duran motosiklet sürücüsü ambulanstaki kalp masajıyla hayata döndü

Ağır yaralanan sürücü, kalp masajı sonrası hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin aynı yönde seyir halinde olan tırla çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Ulusal Egemenlik Bulvarı D400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan S.Ö.idaresindeki 07 FDZ 18 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden E.Y.'nin kullandığı 58 ADN 991 dorse 58 ADY 534 çekici plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşüp asfalt zemine savrulan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp masajıyla tekrar hayata döndü

İlk müdahalesinin ardından kalbi durduğu belirlenen sürücü, ambulansa alınarak dakikalarca kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerince kalbi yeniden çalıştırılan S.Ö., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen S.Ö., ileri tetkik ve tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından olay yerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri tarafından kazanın yaşandığı yerde detaylı inceleme yapıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Sürücüsü Tıra Çarptı, Kalp Masajıyla Hayata Döndü - Son Dakika

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