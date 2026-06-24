Motosiklet Sürücüsüne 27 Bin Cezası! - Son Dakika
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Motosiklet Sürücüsüne 27 Bin Cezası!

Motosiklet Sürücüsüne 27 Bin Cezası!
24.06.2026 17:16
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Manisa'da yapılan denetimde abartı egzozlu motosiklet sürücüsüne 27.629 TL ceza verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, abartı egzoz ile çevreyi rahatsız ettiği belirlenen motosiklet sürücüsüne 27 bin 629 TL idari para cezası uygulandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Askeriye Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir motosiklet durdurularak kontrol edildi.

Yapılan incelemede motosiklette abartı egzoz bulunduğu ve sürücünün yetersiz ehliyetle araç kullandığı tespit edildi.

Kurallara aykırı şekilde trafiğe çıkan motosiklet 1 ay süreyle trafikten men edilirken, sürücüsüne abartı egzoz kullanımı ve yetersiz ehliyet nedeniyle toplam 27 bin 629 TL para cezası kesildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet Sürücüsüne 27 Bin Cezası! - Son Dakika

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