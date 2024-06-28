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- Motosiklet sürücüsünün feci kazada can verdiği anlar kamerada

HATAY - Hatay'da vinçle çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya ilçesi çevreyolu Gülderen kavşağı mevkii akaryakıt istayonu önünde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde motosikletiyle ilerleyen 35 yaşındaki Barış G., akaryakıt istasyonuna dönül yapan vinçle çarpıştı. Feci kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayak vefat etti. Kaza anıysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.