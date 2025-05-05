Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Geniş Video İzle

Ankara Akyurt'ta motosiklet, yolun karşısına geçen bir yayaya çarptı, iki kişi yaralandı.

05.05.2025 01:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet yolun karşısına geçen yayaya çarptı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde yolun karşısına geçen bir kişiye motosiklet çarptı, kazada yaya ve sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Akyurt ilçesinde Nurettin Cankurtaran Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir vatandaşa motosiklet çarptı. Kazada hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam uzun süre yerinden kalkamadı. Aynı şekilde motosiklet sürücüsü de kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki yaralıyı da ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı vatandaşın bilincinin açık olduğu ancak hareket edemediği öğrenilirken, motosiklet sürücüsünün de çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Akyurt, Ankara, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 02:47:20. #7.12#
SON DAKİKA: Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.