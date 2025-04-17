Motosiklete çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 yaralı

Eskişehir'de bir otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Olay, dün akşam saat 23.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Basın Şehitleri Caddesi'nde G.Ö. isimli erkek şahsın idaresindeki motosiklete Coşar Sokak'tan çıkan siyah renkli bir otomobil çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda, G.Ö.'nün arkasında yolcu olarak bulunan eşi E.Ö. isimli kadın şahıs yaralandı. Otomobil sürücüsü kazanın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı kadın ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR