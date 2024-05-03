Motosiklete giren yılan ekipler tarafından çıkarıldı - Son Dakika
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Motosiklete giren yılan ekipler tarafından çıkarıldı

Isparta'da motosikletin motor kısmına giren 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Motosiklet sürücüsü tarafından fark edilen yılan, itfaiye ekipleri tarafından motosikletin parçaları sökülerek yakalandı. Yakalanan yılan, doğaya salındı.

03.05.2024 18:54
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Motosiklete giren yılan ekipler tarafından çıkarıldı

ISPARTA - Isparta'da motosikletin motor kısmına giren 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, Dere Mahallesi Andık Deresi Mesirelik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Fahri Emin Kaya motosikletinin motor kısmına yılan girdiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, motosikletin parçalarını sökerek yılana ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 1 buçuk metre uzunluğunda olan yılan kuyruğundan yakalanarak ekipler tarafından doğaya salındı.

Kaynak: İHA

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