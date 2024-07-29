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Motosiklete tutunan patenli genç ölüme meydan okudu

BURSA - Bursa'da paten sürerek seyahat eden genç, yorulunca adeta ölüme meydan okudu. Motosiklet sürücüsüne tutunarak seyahat eden gencin tehlikeli anları kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan patenli genç, yorulunca kimliği henüz tespit edilemeyen 16 MC 2790 plakalı motosiklete tutunarak seyahat etti. Kendi canını hiçe sayan paten sürücüsü amatör kameraya yansırken, motosiklet sürücüsünün artçısında da kask olmadığı görüldü.