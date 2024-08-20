Motosikletin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Motosikletin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosiklet çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.08.2024 18:54
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Motosikletin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosiklet çarptı. Yaşanan olayda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Yunus Emre Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzeri İkra Tekstil önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarça Mahallesi mevkinde ilerleyen M.M. ikametindeki 59 AJJ 783 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen 9 yaşındaki Y.Y.'ye çarptı.

Yaşanan kazada yere düşen 9 yaşındaki çocuğu gören çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.Y.'yi ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Çocuğa çarpmamak için manevra yaptığını iddia eden M.M, "Çocuk birden önüme atladı. Çarpmamak için manevra yaptım ama motosikletimin aynasına çarparak yere düştü" dedi.

Motosikletin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosikletin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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