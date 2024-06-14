Motosikletin çarptığı bisikletli çocuk kurtarılamadı...Feci kaza kamerada - Son Dakika
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Motosikletin çarptığı bisikletli çocuk kurtarılamadı...Feci kaza kamerada

Gaziantep'te motosikletin çarptığı 11 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.06.2024 15:34
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Motosikletin çarptığı bisikletli çocuk kurtarılamadı...Feci kaza kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletin çarptığı 11 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 11 Haziran 2024 tarihinde Şahinbey ilçesine Akyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen 11 yaşındaki Ali Hamo Hlawi, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletlinin çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 11 yaşındaki Ali, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanede 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Ali Mamo Hlawi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 11 yaşındaki Ali Hamo'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Feci kaza anları saniye saniye kamerada

Ali Hamo'nun ölümüyle sonuçlanan feci anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen 11 yaşındaki Ali Hamo Hlawi'ye cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletin çarpma anları ve sonrasında savrulmaları yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosikletin çarptığı bisikletli çocuk kurtarılamadı...Feci kaza kamerada - Son Dakika

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