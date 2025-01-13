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Motosikletlere Çarpıp Kaçtı

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Tekirdağ'da bir sürücü, park halindeki motosikletlere çarpıp olay yerinden hızla kaçtı.

13.01.2025 22:41
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Park halindeki motosikletlere çarpıp böyle kaçtı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeki 3 motosiklete çarpan araç sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu şans eseri kimse yaralanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Muratlı ilçesi İstiklal- Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir döner işletmesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz ismi öğrenilemeyen şüphelinin yönetimindeki 34 plaka araç, yol kenarında park halinde bulunan 3 motosiklete çarptı ve arkasına bakmadan hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumu gören motosiklet sahipleri şüpheli aracın peşinden gitseler de yakalayamadılar.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri intikal etti. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, aracın plakasını tespit etti. Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Motosiklet sahiplerinden Berkay Dükkancı ise, "Siparişlerimiz vardı içeride çalışıyorduk. Daha sonra ses duyduk. Çıkıp baktığımızda motorların 3'ü de yerdeydi. Kameralardan baktığımız zaman yolun ortasında araç kasıtlı olarak yaklaşıyor, motorlara vuruyor ve beklemeden kaçıyor. Yanlışlıkla olmuş olsa zaten dururdu. Kasıtlı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Zaten polis ekiplerine de haber verdik. İnşallah bulunacak" ifadelerini kullandı.

Motosikletlere Çarpıp Kaçtı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosikletlere Çarpıp Kaçtı - Son Dakika

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