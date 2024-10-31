Motosikletli narkotik polisini şehit eden sürücüye 6 yıl 8 ay hapis

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Samsun'da kazada motosikletli narkotik polisinin şehit olması ve bir polis memurunun da yaralanması olayıyla ilgili yargılanan çekici sürücüsü, yaralandığı mahkemece 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı YEDAŞ Kavşağı'nda 26 Mart 2023 akşamı saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Ata Traş (43) idaresindeki 55 SJ 967 plakalı polis motosikleti, ters yola giriş yapan Hasbi Can Duran yönetimindeki 55 NFR 78 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü polis memuru Mustafa Ata Traş hayatını kaybederken, yanında bulunan polis memuru İsmail Eken(40) ise ağır yaralandı.

Çekici sürücüsü Hasbi Can Duran, polis tarafından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sürücü Hasbi Can Duran hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duran, yargılama sırasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. Bugün görülen davanın son duruşmasında Duran, mahkemece "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçundan önce 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, Duran'a "iyi hal" indirimi uygulanarak 6 yıl 8 ay ceza verildi. - SAMSUN