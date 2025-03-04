Motosikletli Şahıs Mağaza Camını Kırdı - Son Dakika
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Motosikletli Şahıs Mağaza Camını Kırdı

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İnegöl'de motosikletli kişi, mobilya mağazasının camlarını taşla kırarak kaçtı.

04.03.2025 02:21
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Motosikletli şahıs mağaza camını taşla kırdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda motosikletli şahıs, mobilya mağazasının camlarını taş atarak kırdı.

Olay saat 00.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre motosikletli şahıs, iş yeri önüne gelerek mağazaya taş attı. Atılan taş sebebiyle cam kırılırken, şahıs motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosikletli Şahıs Mağaza Camını Kırdı - Son Dakika

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