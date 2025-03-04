Motosikletli Şahıs Mağaza Camını Kırdı

3.Sayfa

Çelik, PKK ile ilgili iddialara son noktayı koydu: Kesinlikle yok

Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı

Çok büyük bir değişim var! İşte güncel şampiyonluk oranları

Beyaz Saray\'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım

Sürpriz bir talibi çıktı! Takımı öğrenince çok şaşıracaksınız

İşte Süper Lig\'de son 10 sezonda en çok penaltı atan takım

Motosikletli şahıs mağaza camını taşla kırdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda motosikletli şahıs, mobilya mağazasının camlarını taş atarak kırdı.

Olay saat 00.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre motosikletli şahıs, iş yeri önüne gelerek mağazaya taş attı. Atılan taş sebebiyle cam kırılırken, şahıs motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.