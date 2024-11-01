Motosikletli Saldırganlar İşyeri Kurşunladı - Son Dakika
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Motosikletli Saldırganlar İşyeri Kurşunladı

Antalya'da maskeli saldırganlar, bir iş yerini pompalı tüfekle kurşunlayarak kaçtı. Kamera kaydetti.

01.11.2024 20:41
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Maskeli saldırganlar motosikletle geldiler, işyerini kurşunlayıp kaçtılar: O anlar kamerada

İşyeri sahibi saldırı anında yere yatarak yara almaktan kurtuldu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletli maskeli saldırganlar, bir iş yerini pompalı tüfekle ateş edip ardından olay yerinden kaçtı. Korku dolu anların yaşandığı olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Tohum ve Fide satışı yapan işyerinde meydana geldi. Kimlikleri tespit edilemeyen maskeli 2 saldırgan, plakasız motosiklet ile iş yerinin olduğu adrese geldi. Motosikletten inen saldırgan, elinde bulunan pompalı tüfekle iş yerine gelerek ateş etti. Çevrede bulunan vatandaşlar, kendilerini korumak için iş yerlerine sığındı. Saldırgan silahıyla birlikte motosiklet ile bekleyen diğer şüpheli eşliğinde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay anında iş yerinde bulunan işyeri sahibi Abdurrahman Burunsuz'un, kendisini yere atarak kurtulduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

O anlar kamerada

Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, motosiklet ile olay yerine gelen şüphelilerden birinin, eline aldığı pompalı tüfek ile caddenin ortasına gelip iş yerine ateş ettiği anlar ile motosikletle diğer şüpheliyle birlikte kaçtıkları yer alıyor.

Kaynak: İHA

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