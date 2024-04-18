Büyükçekmece'de Lahmacun Restoranına Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Büyükçekmece'de Lahmacun Restoranına Silahlı Saldırı

Büyükçekmece\'de Lahmacun Restoranına Silahlı Saldırı

Büyükçekmece'de bulunan bir lahmacun restoranının şubesi, motosikletli 2 saldırgan tarafından 9 el ateş edilerek saldırıya uğradı. Olayın ardından saldırganlar kayıplara karışırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Aynı restoranın Esenyurt şubesi ise bir gün önce motosikletli şahıslar tarafından kurşunlanmıştı.

18.04.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de, motosikletli 2 saldırgan lahmacun restoranına 9 el ateş edip kayıplara karıştı. Öte yandan aynı restoranın Esenyurt şubesi de önceki gün motosikletli şahıslar tarafından kurşunlanmıştı.

Olay, Dizdariye Mahallesi'nde 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan bir lahmacun restoranının şubesinin önüne gelen motosikletli 2 kişi dükkan camlarına 9 el ateş etti. Şahıslar daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Konuyla ilgili incelemelere başlayan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüpheli kişi ya da kişileri yakalama çalışmalarına başladı. Öte yandan aynı işletmeye ait iş yerinin dün Esenyurt'ta bulunan şubesi de motosikletli şahıslar tarafından kurşunlanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Esenyurt, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Lahmacun Restoranına Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Afyonkarahisar Belediyesi’nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu Afyonkarahisar Belediyesi'nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
15:17 TOGG CEO’su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X’i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız
13:55 Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik Bakan Şimşek: Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
16:35 Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı
15:36 Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak
14:54 Belediye binasına asılan 2 milyar TL’lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu Belediye binasına asılan 2 milyar TL'lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu
14:39 Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi İran uyrukluymuş Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş
14:24 Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı! Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL
14:09 Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz
13:23 Ağrı’da infial yaratan görüntü İmam çocukları tekme tokat dövdü Ağrı'da infial yaratan görüntü! İmam çocukları tekme tokat dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 17:20:45. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Lahmacun Restoranına Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement