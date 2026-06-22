Motosikletli Sürücü Tehlikeli Yolculuk Yaptı - Son Dakika
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Motosikletli Sürücü Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Motosikletli Sürücü Tehlikeli Yolculuk Yaptı
22.06.2026 10:30
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Şanlıurfa'da bir motosiklet sürücüsü otomobilin emniyet kemerine tutunarak ilerledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki otomobilin emniyet kemerine tutunarak ilerlemeye çalışması görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, Siverek-Adıyaman kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen bir otomobilin penceresinden sarkan emniyet kemerine tutunan motosiklet sürücüsü trafikte bir süre o şekilde ilerledi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsünün, motosikletinin arızalanması nedeniyle mi yoksa başka bir nedenle mi bu yönteme başvurduğu öğrenilemezken hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı görüldü.

Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada da dikkat çekerken, tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli Sürücü Tehlikeli Yolculuk Yaptı - Son Dakika

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