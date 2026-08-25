Motosikletliye 320 Bin TL Cezası

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde denetimden kaçan motorsikletliye toplamda 320 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Polis ekiplerinin denetim yaptığının fark eden motosiklet sürücüsü, uygulama noktasından plakasını sökerek kaçtı. Harekete geçen trafik ekipleri motosikletliyi yakaladı. Sürücüye kask takmama, trafik ışıklarına riayet etmeme ve ehliyetsiz araç kullanma ihlallerinden trafik cezası kesildi. Ayrıca, motosikletin trafikten men edildiği ve sürücünün araç muayenesi ile sigortasının da eksik olduğu tespit edildi. Sürücüye toplamda 320 bin TL idari para cezası uygulandı.