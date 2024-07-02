Motosikletliye çarpıp ölümüne sebep olan sürücü: 'Köpeğe çarptığımı sandım' - Son Dakika
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Motosikletliye çarpıp ölümüne sebep olan sürücü: 'Köpeğe çarptığımı sandım'

Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü Jandarma tarafından yakalandı. İlk ifadesinde köpeğe çarptığını sanarak olay yerinden uzaklaştığını belirten sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

02.07.2024 22:14
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- Motosikletliye çarpıp ölümüne sebep olan sürücü: "Köpeğe çarptığımı sandım"

Olay yerinden kaçıp jandarma ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Otomobil sürücüsünün 0.98 alkollü olduğu tespit edildi

ANTALYA - Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü Jandarma tarafından yakalandı. İlk ifadesinde köpeğe çarptığını sanarak olay yerinden uzaklaştığını belirten sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen trafik kazasında Antalya istikametine seyir halindeki 07 BDA 507 plakalı motosiklete çarparak motosiklet sürücüsü Sebahattin Saygın'ın ölümüne neden olan plakası belirlenemeyen araç olay yerinden kaçmıştı. Kaza anına ait ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında kaza sonrası motosikletliye çarpan aracın bir süre sonra geri dönerek tali yoldan olay yerine bakan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçan sürücü alkollü çıktı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye izleyerek Saygın'ın ölümüne neden olan aracın plakasının 07 AOH 336 olduğunu belirledi. Aracı kullanan sürücünün Mehmet K. olduğunu belirleyen ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kazaya karışan otomobil Manavgat Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanede, aracı kullanan Mehmet K. ise Çolaklı Mahallesinde bir ikamette Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Mehmet K.'nın 0.98 promil alkollü olduğu, jandarmadaki ilk ifadesinde aracıyla köpeğe çarptığını zannettiğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından Mehmet K.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosikletliye çarpıp ölümüne sebep olan sürücü: 'Köpeğe çarptığımı sandım' - Son Dakika

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