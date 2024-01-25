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Motosikletten düşen gencin üzerinden araç geçti: O anlar kamerada - Son Dakika
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Motosikletten düşen gencin üzerinden araç geçti: O anlar kamerada

Hatay'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletten yere düşen şahsın üzerinden hafif ticari aracın geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Antakya ilçesi çevre yolu Otogar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsünün saniyelerle ezilmekten kurtulduğu ve 18 yaşındaki gencin aracın altında ezildiği anlar güvenlik kamerasına kameraya yansıdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Motosikletten düşen gencin üzerinden araç geçti: O anlar kamerada
25.01.2024 - 00:48,
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Motosikletten düşen gencin üzerinden araç geçti: O anlar kamerada

HATAY - Hatay'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletten yere düşen şahsın üzerinden hafif ticari aracın geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi çevre yolu Otogar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Motosiklette yolculuk yapan 2 kişinin yere düşmesiyle V.M.adlı Suriye uyruklu şahsın üzerinden hafif ticari araç geçti. Motosiklet sürücüsünün saniyelerle ezilmekten kurtulduğu ve 18 yaşındaki gencin aracın altında ezildiği anlar güvenlik kamerasına kameraya yansıdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Motosiklet, Antakya, Suriye, Hatay, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosikletten düşen gencin üzerinden araç geçti: O anlar kamerada - Son Dakika


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