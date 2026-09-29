Motovlogcu Dayı lakaplı Cumhur Kahraman, İzmir Dikili'de tır kazasında öldü - Son Dakika
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Motovlogcu Dayı lakaplı Cumhur Kahraman, İzmir Dikili'de tır kazasında öldü

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Motovlogcu Dayı lakaplı Cumhur Kahraman, İzmir Dikili\'de tır kazasında öldü
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İzmir'in Dikili ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, 'Motovlogcu Dayı' adıyla tanınan içerik üreticisi Cumhur Kahraman hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kahraman'ın ölümü motosiklet camiasını ve takipçilerini yasa boğdu.

Sosyal medyada 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dikili ilçesinde meydana geldi. Cumhur Kahraman idaresindeki motosiklete bir tır çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralanan Kahraman'ı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklet camiasını yasa boğdu

Motosiklet camiasında sevilen ve tanınan bir isim olan Cumhur Kahraman, sosyal mecralarda özellikle motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine hazırladığı eğitici ve bilgilendirici videolarla dikkat çekiyordu. YouTube platformunda "Motovlogcu Dayı" adıyla yürüttüğü kanalında binin üzerinde içerik üreten Kahraman'ın, 41 bin 500 abonesi ve 35 milyonun üzerinde izlenmesi bulunuyordu. Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce takipçisi ve motosiklet tutkunu taziye mesajları paylaştı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosiklet3. SayfaMagazinDikiliGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: Motovlogcu Dayı lakaplı Cumhur Kahraman, İzmir Dikili'de tır kazasında öldü - Son Dakika
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