MSB, ABD'den gelen F-16 tekliflerini incelemeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

MSB, ABD'den gelen F-16 tekliflerini incelemeye başladı

MSB: "(Yeni F-16'lar ve modernizasyon) ABD tarafından gönderilen 'Taslak Teklif ve Kabul Mektupları' Bakanlığımıza ulaşmıştır.

29.02.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB: "(Yeni F-16'lar ve modernizasyon) ABD tarafından gönderilen 'Taslak Teklif ve Kabul Mektupları' Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Savunma, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB, ABD'den gelen F-16 tekliflerini incelemeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 13:17:46. #1.11#
SON DAKİKA: MSB, ABD'den gelen F-16 tekliflerini incelemeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement