MSB\'den Irak\'taki hava harekatlarında 10 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatları ile 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.