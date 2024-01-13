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Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi•
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9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir•
MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedef dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildi". - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MSB: Hava Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefi başarılı şekilde imha etti - Son Dakika