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MSB: Hava Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefi başarılı şekilde imha etti - Son Dakika
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MSB: Hava Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefi başarılı şekilde imha etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı bir şekilde imha edildiğini duyurdu. Ankara'dan yapılan açıklamada, operasyonun terör örgütlerine karşı mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olduğu vurgulandı.

MSB: Hava Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye\'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefi başarılı şekilde imha etti
13.01.2024 - 11:36,
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MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedef dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildi". - ANKARA

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Irak, Savunma, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: Hava Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefi başarılı şekilde imha etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Hava Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefi başarılı şekilde imha etti - Son Dakika
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