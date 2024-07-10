Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin bölgedeki güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.
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10.07.2024 12:19:38. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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