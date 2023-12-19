MSB: "Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK\'lı ve Suriye\'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG\'li olmak üzere 7 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/ YPG'li olmak üzere toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA