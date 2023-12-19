 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz... - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz...

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak\'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK\'lı ve Suriye\'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG\'li olmak üzere 7 terörist etkisiz...
19.12.2023 - 10:59,
Abone Ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/ YPG'li olmak üzere toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz... - Son Dakika


11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş Timo Werner'e formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş Timo Werner'e formayı giydiriyor
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49
Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47
Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı? Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
10:29
CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25
Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17
Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor

Son Dakika
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47 Yanına gelen çocuk Alaattin Çakıcı'ya sordu: Amca tabancan var mı?
10:29 CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25 Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17 Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13 Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var
09:59 Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi
09:59 Annesiyle tartıştan genç üst geçitten atladı, kadın sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 11:23:35. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement