Irak'taki Terör Hedeflerine Hava Harekatı - Son Dakika
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Irak'taki Terör Hedeflerine Hava Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflere hava harekatı düzenlendiğini ve 21 hedefin imha edildiğini duyurdu.

09.09.2024 10:25
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı gerçekleştirildiğini ve tespit edilen 21 hedefin imha edildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. Maddesinden doğan ve meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edilmiş; icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde bulunduğu değerlendirilen mağara sığınak ve barınaklardan oluşan 21 hedef imha edilmiştir" denildi.

Açıklamada icra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak'taki Terör Hedeflerine Hava Harekatı - Son Dakika

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