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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak\'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu\'nda 4 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

31.01.2024 16:24
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MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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