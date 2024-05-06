Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde 16 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatında 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken, terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depolarının da imha edildiği bildirildi. MSB, terörle mücadelede kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.
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6.05.2024 18:10:30. #1.12#
SON DAKİKA: Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde 16 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. - Son Dakika
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