MSB: Son Bir Haftada 40 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu yılın başından itibaren toplamda bin 868 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bu gelişmeler, ülkenin güvenliği açısından önemli bir durumu göstermektedir.
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6.09.2024 05:39:03. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: Son Bir Haftada 40 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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