MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin bölgedeki güvenlik tehdidinin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

06.04.2024 11:24  Güncelleme: 11:26
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MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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