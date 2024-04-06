MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada 6 araç sürücüsüne 20 bin 507 TL idari para cezası uygulandı. Dron ile kırmızı ışık ihlali yapan 4 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanan 1 sürücüye, aracının muayenesi bulunmadan trafiğe çıkan 1 sürücüye olmak üzere 6 sürücüye toplamda 20 bin 507 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili öncesi tüm birimleri ile hazırlıklarını tamamladı. İtfaiye ekipleri, 7 gün 24 saat görevde olacak.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1119 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Uygulama sonucunda 10 zanlı yakalandı ve 44 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılardan 2'si tutuklandı.
Nevşehir Valiliği, sivil polis memuru hakkında soruşturma başlattı. Kozaklı ilçesinde meydana gelen olayda, sivil polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Aracın sürücüsü dur ihtarını duymadığı için yoluna devam etti. Bunun üzerine sivil polis memuru, biber gazı kullanarak araçtaki şahısları gözaltına almak istedi. Olayın sosyal medyada yayılan görüntüleri tepki çekerken, polis hakkında soruşturma başlatıldı.
Düzce'nin Beyköy Beldesinde meydana gelen trafik kazasında halk otobüsü beton elektrik direğine çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'ın Yakup Şevki Caddesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, bir araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir barakaya çarptı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir yalıtım malzemesi fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrika içerisine yayılan dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, tahkikat başlatıldı.
Adana'da alkol alan iki arkadaş, park halindeki bir otomobili çalarak kaçtı. Şüpheliler, çaldıkları araçla iki farklı otomobile çarparken polis tarafından yakalandı. Olayın ardından şüpheliler emniyete götürüldü.
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