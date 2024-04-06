MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı öncesi dronlu trafik denetimi yapıldı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada 6 araç sürücüsüne 20 bin 507 TL idari para cezası uygulandı. Dron ile kırmızı ışık ihlali yapan 4 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanan 1 sürücüye, aracının muayenesi bulunmadan trafiğe çıkan 1 sürücüye olmak üzere 6 sürücüye toplamda 20 bin 507 TL trafik idari para cezası uygulandı.