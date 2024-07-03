MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet helikopter yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 tipi helikopter yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyor"
İZMİR - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahları Kuvvetleri'ne ait 3 adet AS-532 tipi helikopterinin İzmir'in Bornova ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağladığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 tipi helikopter, İzmir'in Bornova ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyor" ifadelerine yer verildi.
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