Muayeneye Girmeden Yandı

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Tokat'ta bir otomobil muayeneye giremeden kül oldu

TOKAT - Tokat Sanayi Sitesi'nde muayene için ustasına gösterilmeye getirilen otomobil, işlemi yaptırmadan alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Tokat Sanayi Sitesi'nde muayene için ustasına göstermek üzere getirilen bir otomobil, alev aldı. İddiaya göre 3933. Sokak'ta meydana gelen olayda, sürücüsü öğrenilemeyen kişi aracını ustasına göstermek için sanayi sitesine gittiği sırada, aracın birden durdu. Bunun üzerine tekrar marşa bastı. Ancak bu sırada otomobilin motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Sürücünün yangın tüpüyle müdahalesi sonuçsuz kalırken, esnaflardan Ertuğrul Başçı da yardıma koştu. Motor kaputunun açılmasıyla yangın büyüdü ve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobilin muayeneye giremeden yanarak kullanılamaz hale geldiği olayda yaralanan olmadı.