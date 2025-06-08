Mudanya\'da Bıçaklı Tartışma: Bir Ölü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahilde oturduğu esnada tartıştığı gencin bıçak darbelerine maruz kalan adam, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Şeref Sokak'ta meydana geldi. Sahilde gezen gençlerden O.Ç., karşılaştığı K.T. ve Niyazi Koyuncu ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ç., yanında taşıdığı bıçakla K.T. ve Niyazi Koyuncu'yu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Niyazi Koyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli O.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA