Mudanya'da denizde erkek cesedi bulundu

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde deniz üzerinde erkek cesedi bulundu.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Burulaş Yat Limanı'nda çalışan bir güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde kıyıya yaklaşık 25 metre uzaklıkta deniz yüzeyinde bir şahsın olduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası harekete geçen deniz polisi, deniz yüzeyindeki şahsın 65-70 yaşlarında 1.75 boylarında olduğunu tespit etti. Ceset, deniz polisleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Şahsın cenazesi morga kaldırılırken, kimlik tespiti çalışmaları sürüyor. - BURSA